Написать определение следующих понятий: ПРЕДЛОГ- ПРИСТАВКА-

Русский язык
Написать определение следующих понятий: ПРЕДЛОГ- ПРИСТАВКА-
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Приставка - часть слова (морфема) перед корнем. Предлог - служебная часть речи, обозначающая отношение между двумя словами.
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