Написать определение следующих понятий: ПРЕДЛОГ- ПРИСТАВКА-
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Написать определение следующих понятий: ПРЕДЛОГ- ПРИСТАВКА-
Ответ(ы) на вопрос:
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Приставка - часть слова (морфема) перед корнем. Предлог - служебная часть речи, обозначающая отношение между двумя словами.
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