Расставь знаки препинания, введи слова автора внутрь реплики (вместо //). 1 Можешь ??ойти с нами в кино.// Только не опаздывай! (великодушно предложила Катя) 2 - Нет, все-таки лисичка.// Рыжая и зубы остренькие. (сказала Ната...
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Расставь знаки препинания, введи слова автора внутрь реплики (вместо //). 1 Можешь ??ойти с нами в кино.// Только не опаздывай! (великодушно предложила Катя) 2 - Нет, все-таки лисичка.// Рыжая и зубы остренькие. (сказала Наташа) 3 - Девочки,// вы из леса идете или из зоопарка? (крикнул Вовка)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Можешь пойти с нами в кино,великодушно предложила Катя.Только не опаздывай! Нет,все-таки лисичка,сказала Наташа. Рыжая и зубы остренькие. Девочки,крикнул Вовка,вы из леса идете или из зоопарка?
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