Строительной фирме нужно приобрести 20 кубометров строительного бруса у одного из 2 поставщиков . какова наименьшая стоимость такой покупки с доставкой ( в рублях) Цены и условия доставки приведены в таблице

Математика
Строительной фирме нужно приобрести 20 кубометров строительного бруса у одного из 2 поставщиков . какова наименьшая стоимость такой покупки с доставкой ( в рублях) Цены и условия доставки приведены в таблице
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Наименьшая стоимость 71200руб А: 3100*20+9200=71200 руб В: 3300*20+8000=74000 руб 

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