Строительной фирме нужно приобрести 20 кубометров строительного бруса у одного из 2 поставщиков . какова наименьшая стоимость такой покупки с доставкой ( в рублях) Цены и условия доставки приведены в таблице

Математика

Строительной фирме нужно приобрести 20 кубометров строительного бруса у одного из 2 поставщиков . какова наименьшая стоимость такой покупки с доставкой ( в рублях) Цены и условия доставки приведены в таблице

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