Творення слова Богдан

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Творення слова Богдан
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Славянское имя Богдан происходит от сочетания "Данный Богом", "Дарованный Богом" "Божий Дар".
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