Найдите корни уравнения 3х^2-9х=0. Если корней несколько, запишите их через точку с з??пятой в порядке возрастания. Помогите, пожалуйста.

Алгебра

Найдите корни уравнения 3х^2-9х=0. Если корней несколько, запишите их через точку с з??пятой в порядке возрастания. Помогите, пожалуйста.

Автор: Гость