Найдите корни уравнения 3х^2-9х=0. Если корней несколько, запишите их через точку с з??пятой в порядке возрастания. Помогите, пожалуйста.
Алгебра
Найдите корни уравнения 3х^2-9х=0. Если корней несколько, запишите их через точку с з??пятой в порядке возрастания. Помогите, пожалуйста.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А может быть так что корней нет?
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