Какую роль играет подвиг в жизни человека?

Русский язык
Какую роль играет подвиг в жизни человека?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Большую роль!Ведь человек это человек!
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