Какую роль играет подвиг в жизни человека?
Русский язык
Какую роль играет подвиг в жизни человека?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Большую роль!Ведь человек это человек!
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