Как решить? Сразу спасибо
Математика
Как решить? Сразу спасибо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
85*(435/5-47)=3400 (63*8+48)/3=184
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