Составьте 3 предложения с союзом то же (раздельно) и составьте 3 предложения с союз??м тоже (слитно)

Русский язык
Составьте 3 предложения с союзом то же (раздельно) и составьте 3 предложения с союз??м тоже (слитно)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я тоже ,как и все люди, за мир на земле.Эта задача мне тоже по плечу.Зато мне купили щенка.Я хочу чтобы все улыбались.  Я делала то же задание что и все.Я люблю кататься на велике так же ,как и на роликах.Я спряталась за то дерево,которое стояло в отдалении.Что бы ни случилось,я не брошу её.
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