Составьте 3 предложения с союзом то же (раздельно) и составьте 3 предложения с союз??м тоже (слитно)

Гость: Гость:

Я тоже ,как и все люди, за мир на земле.Эта задача мне тоже по плечу.Зато мне купили щенка.Я хочу чтобы все улыбались. Я делала то же задание что и все.Я люблю кататься на велике так же ,как и на роликах.Я спряталась за то дерево,которое стояло в отдалении.Что бы ни случилось,я не брошу её.