Миша задумал число. если это число разделить на две разные части, потом одну увели??ить на 10, а вторую уменьшить на 3, а после сложить результаты, то получиться число 15. какое число задумал Миша?
Математика
Миша задумал число. если это число разделить на две разные части, потом одну увели??ить на 10, а вторую уменьшить на 3, а после сложить результаты, то получиться число 15. какое число задумал Миша?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
15-3+10:2 _______________________________________
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