Миша задумал число. если это число разделить на две разные части, потом одну увели??ить на 10, а вторую уменьшить на 3, а после сложить результаты, то получиться число 15. какое число задумал Миша?

Математика

Миша задумал число. если это число разделить на две разные части, потом одну увели??ить на 10, а вторую уменьшить на 3, а после сложить результаты, то получиться число 15. какое число задумал Миша?

Автор: Гость