Чи потрібно відповідіти добром на зло (6 речень) Будь ласка поможіть ЯКЩО ВИ ДОБРА ??ЮДИНА
Українська література
Чи потрібно відповідіти добром на зло (6 речень) Будь ласка поможіть ЯКЩО ВИ ДОБРА ??ЮДИНА
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Завжди керуюся одним хорошим висловом, звучить воно приблизно так. Якщо твій друг, підведе тебе один раз - бо баран твій друг, але якщо цей самий друг підведе тебе другий раз - то баран будиш ти. Тому що ставши раз на граблі, ти так і нічого не зрозумів. Можливо це надто жорстоко з моральної сторони, але навіщо такий друг, якщо ти в ньому не можеш бути впевнений на 100%. І якщо людина підвела однин раз. то де гарантія що таке не повториться. Для мене класний друг - людина яка зробить точно так само в будь якій ситуації, як би це зробив я. І тому коли тобі людина зробила щось погане, ти йому у відповідь добре, а вона тобі зноу - погане... тоді якось добром на зло відповідати більше буде не в змозі. Багато писати не буду, бо вам впадло буде читати (знаю по собі), постарався все що я думаю написати в декількох рядках, хоча більшість філософів про це написали купу книг ))).
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