Чи потрібно відповідіти добром на зло (6 речень) Будь ласка поможіть ЯКЩО ВИ ДОБРА ??ЮДИНА

Гость: Гость:

Завжди керуюся одним хорошим висловом, звучить воно приблизно так. Якщо твій друг, підведе тебе один раз - бо баран твій друг, але якщо цей самий друг підведе тебе другий раз - то баран будиш ти. Тому що ставши раз на граблі, ти так і нічого не зрозумів. Можливо це надто жорстоко з моральної сторони, але навіщо такий друг, якщо ти в ньому не можеш бути впевнений на 100%. І якщо людина підвела однин раз. то де гарантія що таке не повториться. Для мене класний друг - людина яка зробить точно так само в будь якій ситуації, як би це зробив я. І тому коли тобі людина зробила щось погане, ти йому у відповідь добре, а вона тобі зноу - погане... тоді якось добром на зло відповідати більше буде не в змозі. Багато писати не буду, бо вам впадло буде читати (знаю по собі), постарався все що я думаю написати в декількох рядках, хоча більшість філософів про це написали купу книг ))).