Помогите пожалуйста сочинения на тему 25лет независимости казахстана

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Помогите пожалуйста сочинения на тему 25лет независимости казахстана
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В сочинении нужно обьяснить что значит слово независимость, потом рассказать как появилась независимость в казахстане, а закончить нужно сочинение предложением с восклицательным знаком, либо цитатой или пословицей.
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