Найдите пожалуйста график функции, и если модно объясните)

Математика
Найдите пожалуйста график функции, и если модно объясните)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Графики в приложении. 1 - прямая. Область определения - R - все действительные Х∈(-∞,+∞) Область значений - R - все действительные. 2. Область определения -  Х∈(-∞,0)∪(0,+∞) - кроме 0.
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