Физика, 10 класс. Азот массой 280 г был нагрет при постоянном давлении на 100* С. Опред??лите работу, которую совершает газ при расширении.

Физика

Физика, 10 класс. Азот массой 280 г был нагрет при постоянном давлении на 100* С. Опред??лите работу, которую совершает газ при расширении.

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