Фонетический разбор:белеет.сжигают листья
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Фонетический разбор:белеет.сжигают листья
Ответ(ы) на вопрос:
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Б[б']-согл.зв.мягк.парн е[э]-гл. безуд л[л']-согл.зв.мягк.непарн е[э]-гл. уд. е [й]-согл.мягк.зв [э]-гл.безуд т[т] -согл.глух.тв.парн -------------------------------------- 6 б 7зв л[л']-согл.мягк.зв.непарн и[и]-гл.уд с[с]-согл.тв.глух.парн т[т']-согл.мягк.глух.парн ь[-] я[й]-согл.мягк.зв.непарн [а]-гл.безуд ------------------------- 6б 6зв
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