Фонетический разбор слова квиддич

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Фонетический разбор слова квиддич
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Квиддич-7б.6з.5согл.2гласн. к(к)-согл.,парн.,глух(г),парн,тв(к,) в(в)-согл.,парн.,звонк.,(ф),парн,мягк.,(в) и(и)-гласн.,уд. д(д)-согл.,парн.,звонк(т),парн,тв.(д,)    д-(д)-согл.,парн.,звонк(т),парн,мягк(д) и(и)-гласн.безуд. ч-(ч)-согл.,непарн,звонк.,непарн.,мягк.
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