Глаголы в неоприделёной форме какие из этих вырастить лакать ухаживать вытирать ??упать расчёсывать разговаривать увидешь понимать любить чувствовать

Русский язык
Глаголы в неоприделёной форме какие из этих вырастить лакать ухаживать вытирать ??упать расчёсывать разговаривать увидешь понимать любить чувствовать
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Купать,ухаживать,вытирать,разговаривать,понимать,любить,чувствовать,лакать,расчёсывать.
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