Надо поставить правельеые буквы Поют солов и, игра на фортеп яно, эскадрил я приз??млилась, кинос ёмка в павильоне, стоять на п едестале, ад ютант был храбрым, шёлковая порт ера, р яно защищать, найти из ян, суб ективное отнош...

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Надо поставить правельеые буквы Поют солов и, игра на фортеп яно, эскадрил я приз??млилась, кинос ёмка в павильоне, стоять на п едестале, ад ютант был храбрым, шёлковая порт ера, р яно защищать, найти из ян, суб ективное отношение

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