Надо поставить правельеые буквы Поют солов и, игра на фортеп яно, эскадрил я приз??млилась, кинос ёмка в павильоне, стоять на п едестале, ад ютант был храбрым, шёлковая порт ера, р яно защищать, найти из ян, суб ективное отнош...
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Надо поставить правельеые буквы Поют солов и, игра на фортеп яно, эскадрил я приз??млилась, кинос ёмка в павильоне, стоять на п едестале, ад ютант был храбрым, шёлковая порт ера, р яно защищать, найти из ян, суб ективное отношение
Ответ(ы):
Гость:
Поют соловьи, игра на фортепьяно, эскадрилья приземлилась, киносъемка в павильоне, стоять на пьедестале, адъютант был храбрым, шелковая портьера, рьяно защищать, найти изъян, субъективное отношение.
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