Фонетический разбор слова поклюет

Гость: Гость:

П — [п] — согласный, парный глухой, парный твёрдый о — [а] — гласный, безударный к — [к] — согласный, парный глухой, парный твёрдый л — [л’] — согласный, непарный звонкий, сонорный, парный мягкий ю — [у] — гласный, безударный ё — [й’] — согласный, непарный звонкий, сонорный, непарный мягкий — [о] — гласный, ударный т — [т] — согласный, парный глухой, парный твёрдый В слове 7 букв и 8 звуков.