Постройте прямоугольник, соседние стороны которого равны 25 мм и 35 мм
Математика
Постройте прямоугольник, соседние стороны которого равны 25 мм и 35 мм
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
P=(25+35)*2=120мм ответ:P=120 мм
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