Сделайте номер 2 Пожалуйста

Гость: Гость:

Хищник - 1. Хищное животное. 2. перен. Тот, кто - преследуя личную выгоду - обогащается за счет эксплуатации и ограбления кого-л., расхищения общественного и государственного имущества. Паразит - 1. Организм, живущий на поверхности или внутри другого организма и питающийся его тканями, переваренной им пищей, соками. 2. Насекомое, живущее на теле человека или животного и питающееся его кровью (вошь, клоп и т.п.).