Сделайте номер 2 Пожалуйста

Биология
Сделайте номер 2 Пожалуйста
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Хищник - 1. Хищное животное.  2. перен. Тот, кто - преследуя личную выгоду - обогащается за счет эксплуатации и ограбления кого-л., расхищения общественного и государственного имущества.  Паразит - 1. Организм, живущий на поверхности или  внутри другого организма и питающийся его тканями, переваренной им пищей, соками.  2.  Насекомое, живущее на теле человека или животного и питающееся его кровью (вошь,  клоп и т.п.).
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
К одноклеточным растениям не относится бамбук тростник тимофеевка
Ответить
Русский язык
Какой падеж в слове на ужине
Ответить
Информатика
С клавиатуры вводится строка. Определить чётно или нет количество символов в нём. Паскаль
Ответить
Математика
4*3 x 2* ----- *83 *** ---- ***** P.S. Звездочки - неизвестные числа . х - знак умножить На всякий случай, там именно *8...
Ответить
Русский язык
Из чего может состоять основа предложений?
Ответить