Напишите аннотацию к произведению "Горе от ума"

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В бессмертной комедии "Горе от ума" (1820-1824)А. С. Грибоедов вывел не только картину московских нравов своего времени, но и вневременной сюжет противостояния идеологических противников, "отцов и детей". Вот уже почти два века не утихают споры, кто же Чацкий? Умный человек, страдающий от своего ума, революционер, новатор, мыслитель или просто человек, нахватавшийся умных слов у умных людей, в частности, у самого автора?