Напишите аннотацию к произведению "Горе от ума"

Русский язык
Напишите аннотацию к произведению "Горе от ума"
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В бессмертной комедии "Горе от ума" (1820-1824)А. С. Грибоедов вывел не только картину московских нравов своего времени, но и вневременной сюжет противостояния идеологических противников, "отцов и детей". Вот уже почти два века не утихают споры, кто же Чацкий? Умный человек, страдающий от своего ума, революционер, новатор, мыслитель или просто человек, нахватавшийся умных слов у умных людей, в частности, у самого автора?
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Реши уравнение 22х+8=52
Ответить
Биология
Значение животных в жизни плюсы и минусы
Ответить
Математика
5 класс помогите плиииз "запишите цепочку преобразований и вычислите результат" ??ОЛЬКО 99 НОМЕР
Ответить
Английский язык
Переведите на английский: моя кровать она замечательная,большая,на ней мало украшений . моя кровать розовая. в ней есть кровать диван, компьютерный...
Ответить
Биология
Функция головного мозга
Ответить