Значение животных в жизни плюсы и минусы

Биология
Значение животных в жизни плюсы и минусы
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Плюсы : - животные служат для нас пищей - животные служат для нас одеждой - некоторые животные охраняют дом - они помогают природе сохранять баланс - они истребляют вредителей - служат перегноем Минусы : - могут наброситься и травмировать - могут убить - требуют тщательного ухода
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