Значение животных в жизни плюсы и минусы

Гость: Гость:

Плюсы : - животные служат для нас пищей - животные служат для нас одеждой - некоторые животные охраняют дом - они помогают природе сохранять баланс - они истребляют вредителей - служат перегноем Минусы : - могут наброситься и травмировать - могут убить - требуют тщательного ухода