5 класс помогите плиииз "запишите цепочку преобразований и вычислите результат" ??ОЛЬКО 99 НОМЕР

Математика
5 класс помогите плиииз "запишите цепочку преобразований и вычислите результат" ??ОЛЬКО 99 НОМЕР
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8 •(17+8)=8•25=200 вот так преобразовываеш выносиш общий множитель за скобки и остольное прибавляеш
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