Разложите на простые множители число 396 400 56 54 700 500 94170 2310 31000
Математика
Разложите на простые множители число 396 400 56 54 700 500 94170 2310 31000
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
396= 132*3=66*2*3=33*2*2*3=11*3*2*2*3 400=200*2=100*2*2=50*2*2*2=25*2*2*2*2=5*2*2*2*2 56=28*2=14*2*2=7*2*2*2 54=27*2=9*3*2=3*3*2*2 700=100*7=50*2*7=25*2*2*7=5*2*2*2*7 500=250*2=25*10*2=5*5*2*5*2 94170=47095*2=9417*5*2=3239*3*5*2 2310=231*2*5=7*33*2*5=11*3*7*2*5 31000=3100*2*5=310*2*5*2*5=62*5*2*5*2*5=31*2*5*5*5*2*2
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