Разложите на простые множители число 396 400 56 54 700 500 94170 2310 31000

Математика
Разложите на простые множители число 396 400 56 54 700 500 94170 2310 31000
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
396= 132*3=66*2*3=33*2*2*3=11*3*2*2*3 400=200*2=100*2*2=50*2*2*2=25*2*2*2*2=5*2*2*2*2 56=28*2=14*2*2=7*2*2*2 54=27*2=9*3*2=3*3*2*2 700=100*7=50*2*7=25*2*2*7=5*2*2*2*7 500=250*2=25*10*2=5*5*2*5*2 94170=47095*2=9417*5*2=3239*3*5*2 2310=231*2*5=7*33*2*5=11*3*7*2*5 31000=3100*2*5=310*2*5*2*5=62*5*2*5*2*5=31*2*5*5*5*2*2
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