ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА, СРОЧНОО. НУЖНО НАПИСАТЬ "ХАРАКТЕРИСТИКУ ВАШЕГО ПК " ЗАРАНЕЕ ОГРОМНОЕ СПАСИБО
Информатика
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА, СРОЧНОО. НУЖНО НАПИСАТЬ "ХАРАКТЕРИСТИКУ ВАШЕГО ПК " ЗАРАНЕЕ ОГРОМНОЕ СПАСИБО
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Легко, открой меню пуск и выполнить, и напиши в том окошке которое ты открыла dxdiag и нажми enter и там будет сведения о системе и все увидишь
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