ПРОЧИТАЙ СЛОВА.ДОМАШНИЙ,ДОМАШНИЕ,ДОМОВОЙ,ДОМ,ДОМА.ВЫПИШИ ТОЛЬКО РОДСТВЕННЫЕ СЛОВА.РАЗНЫЕ ФОРМЫ ОДНОГО СЛОВА.ПРОЧИТАЙ СЛОВА.КАКОЕ СЛОВО ЗДЕСЬ ЛИШНЕЕ.ИГОРЬ,ИГРАТЬ,ИГРА,ИГРУШКА,ИГРУШЕЧНЫЙ,ИГРОВОЙ.ЗАПИШИ РОДСТВЕННЫЕ СЛОВА СТОЛБИКОМ...

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ПРОЧИТАЙ СЛОВА.ДОМАШНИЙ,ДОМАШНИЕ,ДОМОВОЙ,ДОМ,ДОМА.ВЫПИШИ ТОЛЬКО РОДСТВЕННЫЕ СЛОВА.РАЗНЫЕ ФОРМЫ ОДНОГО СЛОВА.ПРОЧИТАЙ СЛОВА.КАКОЕ СЛОВО ЗДЕСЬ ЛИШНЕЕ.ИГОРЬ,ИГРАТЬ,ИГРА,ИГРУШКА,ИГРУШЕЧНЫЙ,ИГРОВОЙ.ЗАПИШИ РОДСТВЕННЫЕ СЛОВА СТОЛБИКОМ.ВЫДЕЛИ КОРЕНЬ. ЛИСТОК (БУМАГИ) И ЛИСТОК(ДЕРЕВА)-ЭТО РАЗНЫЕ СЛОВА ИЛИ ЭТО ОДНО СЛОВО С РАЗНЫМИ ЗНАЧЕНИЯМИ.ПРОВЕРЬ СВОЕ ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ.КАК ТЫ ДУМАЕШЬ,КАКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ПОЯВИЛОСЬ РАНЬШЕ.

Автор: Гость