ПРОЧИТАЙ СЛОВА.ДОМАШНИЙ,ДОМАШНИЕ,ДОМОВОЙ,ДОМ,ДОМА.ВЫПИШИ ТОЛЬКО РОДСТВЕННЫЕ СЛОВА.РАЗНЫЕ ФОРМЫ ОДНОГО СЛОВА.ПРОЧИТАЙ СЛОВА.КАКОЕ СЛОВО ЗДЕСЬ ЛИШНЕЕ.ИГОРЬ,ИГРАТЬ,ИГРА,ИГРУШКА,ИГРУШЕЧНЫЙ,ИГРОВОЙ.ЗАПИШИ РОДСТВЕННЫЕ СЛОВА СТОЛБИКОМ...

Русский язык
ПРОЧИТАЙ СЛОВА.ДОМАШНИЙ,ДОМАШНИЕ,ДОМОВОЙ,ДОМ,ДОМА.ВЫПИШИ ТОЛЬКО РОДСТВЕННЫЕ СЛОВА.РАЗНЫЕ ФОРМЫ ОДНОГО СЛОВА.ПРОЧИТАЙ СЛОВА.КАКОЕ СЛОВО ЗДЕСЬ ЛИШНЕЕ.ИГОРЬ,ИГРАТЬ,ИГРА,ИГРУШКА,ИГРУШЕЧНЫЙ,ИГРОВОЙ.ЗАПИШИ РОДСТВЕННЫЕ СЛОВА СТОЛБИКОМ.ВЫДЕЛИ КОРЕНЬ. ЛИСТОК (БУМАГИ) И ЛИСТОК(ДЕРЕВА)-ЭТО РАЗНЫЕ СЛОВА ИЛИ ЭТО ОДНО СЛОВО С РАЗНЫМИ ЗНАЧЕНИЯМИ.ПРОВЕРЬ СВОЕ ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ.КАК ТЫ ДУМАЕШЬ,КАКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ПОЯВИЛОСЬ РАНЬШЕ.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)домашний,домовой.дом 2)Игорь 3)игра игрушка игрушечный игровой 4)ЛИСТок(бумаги) и ЛИСТок(дерева)-это одно слово с разными значениями
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
СРОЧНО! На рисунке представлен график зависимости смещения колеблющегося тела от времени. Чему равна потенциальная энергия этого тела в момент вр...
Ответить
Русский язык
Что такое основа слова
Ответить
Химия
Рассчитайте массу 7 моль NO2
Ответить
Русский язык
Два однокареных слова к слову карикатура
Ответить
Математика
Помогите решить задачу номер 211 б
Ответить