Прочитай предложение .спиши вставь пропущеные буквы и окончания определи падеж и??ини прилогательного
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Прочитай предложение .спиши вставь пропущеные буквы и окончания определи падеж и??ини прилогательного
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Гость:
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