Прочитай предложение .спиши вставь пропущеные буквы и окончания определи падеж и??ини прилогательного

Русский язык
Прочитай предложение .спиши вставь пропущеные буквы и окончания определи падеж и??ини прилогательного
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сфотографируйте пожалуйста нормально.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
ПРОЧИТАЙ СЛОВА.ДОМАШНИЙ,ДОМАШНИЕ,ДОМОВОЙ,ДОМ,ДОМА.ВЫПИШИ ТОЛЬКО РОДСТВЕННЫЕ СЛОВА.РАЗНЫЕ ФОРМЫ ОДНОГО СЛОВА.ПРОЧИТАЙ СЛОВА.КАКОЕ СЛОВО ЗДЕСЬ ЛИШНЕЕ...
Ответить
Физика
СРОЧНО! На рисунке представлен график зависимости смещения колеблющегося тела от времени. Чему равна потенциальная энергия этого тела в момент вр...
Ответить
Русский язык
Что такое основа слова
Ответить
Химия
Рассчитайте массу 7 моль NO2
Ответить
Русский язык
Два однокареных слова к слову карикатура
Ответить