По химии ДАНО m (ca)=20г Необходимо найти m (Cao)-? составим уравнение реакции горения ка??ьция на воздухе : 2ca+O^2=2Cao

Химия
По химии ДАНО m (ca)=20г Необходимо найти m (Cao)-? составим уравнение реакции горения ка??ьция на воздухе : 2ca+O^2=2Cao
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
M (Ca)=20 г, М (Са) по уравнению равна 40 * 2=80 г/моль. М (СаО)= 2*(40+16)=112 Составляем пропорцию: 112* 20/80=28 Ответ: M CaO= 28 г.
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