Сколько в числе 777 десятков и единиц Между какими числами оканчивающиеся нулем ра??положены это число в натуральном ряду запиши 2 проверь свою запись между 770 и 780 запиши данные числа

Математика

Сколько в числе 777 десятков и единиц Между какими числами оканчивающиеся нулем ра??положены это число в натуральном ряду запиши 2 проверь свою запись между 770 и 780 запиши данные числа

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