Сколько в числе 777 десятков и единиц Между какими числами оканчивающиеся нулем ра??положены это число в натуральном ряду запиши 2 проверь свою запись между 770 и 780 запиши данные числа
Математика
Сколько в числе 777 десятков и единиц Между какими числами оканчивающиеся нулем ра??положены это число в натуральном ряду запиши 2 проверь свою запись между 770 и 780 запиши данные числа
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
77 десятков,777- единиц 770<777<780 90<93<100 1280<1281<1290 320<325<330-вроде так
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