Пожалуйста очень срочно нужен номер 183

Гость: Гость:

Не всегда славилась скверным, нетерпимым характером, и Деепричастие с трудом находило с ней общий язык. Ну и как можно жить в одном доме с этим чудовищем, которое и слова то не даст сказать! Вот пригласит Деепричастие в дом другие части речи, беседу заведет, совет даст "Уходя гасите свет!". А вредная не тут как тут: "Уходя не гасите свет!". Деепричастие терпеливо продолжает: "Отвечай, думая!". А не нахально: "Отвечай не думая!". Деепричастие держится изо всех сил:" Написав диктант, внимательно проверь его!". А не немедленно врывается:" Написав диктант, невнимательно проверь его.