Андрей едит на велосипеде и в каждую минуту проезжает 200 м . Сергей едит ему на встречу со скоростью 80 м/мин . Через сколько минут они встретятся если сейчас между ними 840м и 1км400м

Математика

Андрей едит на велосипеде и в каждую минуту проезжает 200 м . Сергей едит ему на встречу со скоростью 80 м/мин . Через сколько минут они встретятся если сейчас между ними 840м и 1км400м

Автор: Гость