Андрей едит на велосипеде и в каждую минуту проезжает 200 м . Сергей едит ему на встречу со скоростью 80 м/мин . Через сколько минут они встретятся если сейчас между ними 840м и 1км400м
Математика
Андрей едит на велосипеде и в каждую минуту проезжает 200 м . Сергей едит ему на встречу со скоростью 80 м/мин . Через сколько минут они встретятся если сейчас между ними 840м и 1км400м
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
200+80=280м/мин скорость сближения 840/280=3 мин они встретятся 1м400м=1400м 1400/280=5мин он встретятся
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