Фонетический разбор слова : всегда. разбор слова по составу : неxодкая
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Фонетический разбор слова : всегда. разбор слова по составу : неxодкая
Ответ(ы):
Гость:
Всегда-2слога В[в]-согл,звон,твёрд. С[с]-согл,глух,мягк. Е[е]-гл,безуд. Г[г]-согл,звон,твёрд. Д[д]-согл,звон,твёрд. А[а]-гл,удар. ______________ 5букв,5звуков. Неходкая- Не-приставка Ход-корень К-суфикс Ая-окончание
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