(ФОТО) Помогите на завтра нада(УМОЛЯЮ ПОМОГИТЕ)

Гость: Гость:

1.тр. AOD= тр.BOC, т.к. угол О- общ. AO=BO, DO=CO, значит эти треугольники равны по двум сторонам и углу между ними. А так как треугольники равны , значит угол DAO= углу CBO. Что и требовалось доказать. 2.Тр. ABD= тр.ADC, т.к. угол DAC = углу DAB ( по условию), и угол ADB = углу ADC (по условию), от сюда следует, что тр. ABD = тр. ADC по двум равным углам и стороне. Значит AB = AC. Что и требовалось доказать. 3. Сам нарисуешь