Фразы каламбура срочно помогите

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Тему ЗАДАМ, струны ЗАДЕВ: Выпьем ЗА ДАМ, а также ЗА ДЕВ! * * * Бывает, в зеркало смотрю И НОЮ: Себя хотела видеть бы ИНОЮ... * * * Ищу я фотоОБЪЕКТИВ, НО -, Чтоб отражал он ОБЪЕКТИВНО * * * Иногда слова "ИДИ ОТСЮДА" Означают "ИДИОТ, СЮДА"! * * * Встряхнувши на ходу хвостом И ГРИВОЙ, Иду по жизни поступью ИГРИВОЙ * * * Добавила я перчика В РАГУ, Но этот ужин не отдам ВРАГУ * * * Пока еще не очень ПОЖИЛАЯ, Но все-таки на свете ПОЖИЛА Я, * * * Мечтаю я, как многие ИЗ ДАМ, Что книжицу когда-нибудь ИЗДАМ.