Фрекен Бок испекла Карлсону вкусные плюшки. За завтраком Карлсон съел половину плюшек и ещё одну. За обедом – половину оставшихся и ещё одну. За ужином Карлсон съел половину оставшихся после обеда плюшек и ещё одну. После этого...

Гость: Гость:

1 - осталась 1 + 1 = 2 (половина того, сколько было на ужин) 2*2 = 4 (то, что было на ужин) 4 + 1 = 5 (половина того, сколько было на обед) 5*2 = 10 (то, что было на обед) 10 + 1 = 11 (половина того, что был на завтрак) 11* 2 = 22 (то, что было на завтрак) Ответ: 22 плюшки