Функция белка в яице и состав желтка

Биология
Функция белка в яице и состав желтка
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
белок является накопителем питательных веществ
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