Функция задана формулой y=0,3х--6. Найдите значение аргумента,при котором значение ф??нкции равно -6;-3;0

Алгебра
Функция задана формулой y=0,3х--6. Найдите значение аргумента,при котором значение ф??нкции равно -6;-3;0
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нужно подставить эти значения в функцию 1)-6 -6=0.3x-6 0=0.3x x=0 2)-3 -3=0.3x-6 3=0.3x x=10 3)0 0=0.3x-6 0.3x=6 x=20
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