Футбольный матч состоит из двух таймов по 45 минут каждый перерыв между ними длитс?? 15 минут Вася с папой вернулись домой с футбольного матча 20 часов 20 минут затратив на Дорогу 35 минут во сколько начался этот матч ?
Математика
Футбольный матч состоит из двух таймов по 45 минут каждый перерыв между ними длитс?? 15 минут Вася с папой вернулись домой с футбольного матча 20 часов 20 минут затратив на Дорогу 35 минут во сколько начался этот матч ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
20:20 - 35 = 19:45 кончился матч 45 + 45 +15 = 1:45 идет матч 19:45 - 1:45 = 18:00 начало матча
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Українська мова
Знайдіть відповідь до прикладу: поле+міст+ліс+вишня+лілія= а) політ; б) місто; в) тіс??о; г) піспя; д) листя.
Математика
Помогите , Пожалуйста! Огурцы при засолке заливают рассолом ,в котором масса соли относится к массе воды как 3:50. Сколько соли необходимо ,если ...