Футбольный матч состоит из двух таймов по 45 минут каждый перерыв между ними длитс?? 15 минут Вася с папой вернулись домой с футбольного матча 20 часов 20 минут затратив на Дорогу 35 минут во сколько начался этот матч ?

Математика

Футбольный матч состоит из двух таймов по 45 минут каждый перерыв между ними длитс?? 15 минут Вася с папой вернулись домой с футбольного матча 20 часов 20 минут затратив на Дорогу 35 минут во сколько начался этот матч ?

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