Где находятся исток и устье реки Печора? В каком направлении текут её воды?

Гость: Гость:

Печера – это северная река, протекающая по всей территории республики Коми. Когда речь заходит о реке Печора, сразу вспоминаются слова из песни «У Печеры у реки, где живут оленеводы и рыбачат рыбаки…» Устье реки находится на самом севере республики Коми, в районе города Нарьян-Мар. А вот исток этой северной реки находится аж, на Урале, на границе Свердловской области и Ханты Мансийского автономного округа. (все что знаю)