Где находятся исток и устье реки Печора? В каком направлении текут её воды?

Окружающий мир
Где находятся исток и устье реки Печора? В каком направлении текут её воды?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Печера – это северная река, протекающая по всей территории республики Коми. Когда речь заходит о реке Печора, сразу вспоминаются слова из песни «У Печеры у реки, где живут оленеводы и рыбачат рыбаки…» Устье реки находится на самом севере республики Коми, в районе города Нарьян-Мар. А вот исток этой северной реки находится аж, на Урале, на границе Свердловской области и Ханты Мансийского автономного округа.  (все что знаю)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Кран задумал число увеличен а 9 вычет 16 и 19
Ответить
Математика
8-9))) ПОЖАЛУЙСТА! СРОЧНО! (Рабочая тетрадь к учебнику С.М.Никольского и др. Т.М Ерина)
Ответить
Русский язык
Проверочное слово заколыхалось
Ответить
История
Чем отличалось " новое дворянство" от "старого"? помогите плиз
Ответить
Математика
Модель телебашни высотой 4 м 70 см состоит из двух блоков.Какова высота верхнего и нижнего блоков,если нижний блок на 130 см короче верхнего
Ответить