Генератор вч работает частоте 120 МГц. определите длину волны электро магнитного и??лучения

Физика
Генератор вч работает частоте 120 МГц. определите длину волны электро магнитного и??лучения
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