География 7 Южная Америка Какой эндемик Южной Америки, обитающий в Андах был приручен местным населением и используется как вьючное животное?

География
География 7 Южная Америка Какой эндемик Южной Америки, обитающий в Андах был приручен местным населением и используется как вьючное животное?
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