География 7 Южная Америка Какой эндемик Южной Америки, обитающий в Андах был приручен местным населением и используется как вьючное животное?

География

География 7 Южная Америка Какой эндемик Южной Америки, обитающий в Андах был приручен местным населением и используется как вьючное животное?

Автор: Гость