Гипотенуза прямоугольного треугольника равна трем квадратный корень из пяти сан??иметров а а разность катетов 3 см найдите катеты и периметр прямоугольного треугольника
Геометрия
Гипотенуза прямоугольного треугольника равна трем квадратный корень из пяти сан??иметров а а разность катетов 3 см найдите катеты и периметр прямоугольного треугольника
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