Для библиотеки купили 7 одинаковых шкафов за с рублей.Запиши выражения,которые по??азывают:1)сколько рублей надо уплатить за 9 таких шкафов;2)сколько таких шкафов можно купить на k рублей

Математика
Для библиотеки купили 7 одинаковых шкафов за с рублей.Запиши выражения,которые по??азывают:1)сколько рублей надо уплатить за 9 таких шкафов;2)сколько таких шкафов можно купить на k рублей
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
с : 7  стоимость 1 шкафа1) ( с : 7)  х 9   за 9 шкафов2) к :( с : 7)  на к рублей если с =49 ,49: 7 =7 рублей стоит 1 шкаф(49 :7)х 9 = 63 рубля стоят 9 шкафовк : 7 можно купить на к рублейкак-то так

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