Назовите преимущества мануфактур перед цеховым производством Средневековья

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Мануфактура - капиталистическое предприятие, где использовались те же орудия труда, что и в ремесленном. Но здесь уже имелось разделение труда. Рабочие выполняли лишь отдельные операции, и это способствовало значительному повышению производительности труда. Детализация операций и совершенствование ручного инструмента в мануфактуре достигали такой высокой степени, что подводили к созданию рабочего механизма машины, а тем самым и к машинному производству. В мануфактурах использовался наемный труд. Она была свободна от цеховых ограничений и регламентов, что также способствовало развитию производства. Организаторами мануфактур были лица, владевшие необходимыми денежными средствами, — купцы, ростовщики.