791 вопрос номер 2 Сколько легкоатлетов в школе если общее кол-во учеников состовля??т 300

Математика
791 вопрос номер 2 Сколько легкоатлетов в школе если общее кол-во учеников состовля??т 300
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
300 / 100 * 65 = 3 * 65 = 195 легкоатлета 
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