Помогите пожалуйста здесь где нибудь какие нибудь знаки препинания ставить Дедушка а как ты их оттуда достаёшь?

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Помогите пожалуйста здесь где нибудь какие нибудь знаки препинания ставить Дедушка а как ты их оттуда достаёшь?

Автор: Гость