За пальто, костюм и ботинки уплатили 290р. Ботинки стоят 40р, костюм 120р. На сколько рублей пальто дороже костюма?

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За пальто, костюм и ботинки уплатили 290р. Ботинки стоят 40р, костюм 120р. На сколько рублей пальто дороже костюма?

Автор: Гость