За пальто, костюм и ботинки уплатили 290р. Ботинки стоят 40р, костюм 120р. На сколько рублей пальто дороже костюма?
Математика
За пальто, костюм и ботинки уплатили 290р. Ботинки стоят 40р, костюм 120р. На сколько рублей пальто дороже костюма?
Ответ(ы):
Гость:
пальто + костюм + ботинки = 290р Ботинки = 40р, костюм = 120р. ⇒ пальто= 290р-(костюм + ботинки)=290р-(40p.+120p.)=290-160=130p пальто дороже костюма : 130p-120p.=10p ответ 10р.
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