"Вырази приближенно: д) 15260 см2 в квадратных метрах е) 15260 дм2 в квадратных метрах"

Математика

"Вырази приближенно: д) 15260 см2 в квадратных метрах е) 15260 дм2 в квадратных метрах"

Автор: Гость