Помогите пожалуйста решить уравнение 5х(х-3)в квадрате-5(х-1)в кубе+15(х+2)(х-2)=5
Алгебра
Помогите пожалуйста решить уравнение 5х(х-3)в квадрате-5(х-1)в кубе+15(х+2)(х-2)=5
Ответ(ы):
Гость:
2)5x(x^2 - 6x+9)-5(x^3-3x^2 +3x-1)+15(x^2-4)=5 5x^3-30x^2+45x-5x^3+15X^2 -15x+5+15x^2-60=5 30x-55=5 6X-11=16x=12x=2
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