1)что было общего в деятельности первых русских князей? 2)каковы обстоятельства с??ерти игроря? 3)какие изменения внесла в управление древнерусским государством княгиня Ольга? каково их значение? 4)Чем отличалось правление с...

История

1)что было общего в деятельности первых русских князей? 2)каковы обстоятельства с??ерти игроря? 3)какие изменения внесла в управление древнерусским государством княгиня Ольга? каково их значение? 4)Чем отличалось правление святослава от деятельности других князей? ответы пишите пожалуйста покороче

Автор: Гость