1)что было общего в деятельности первых русских князей? 2)каковы обстоятельства с??ерти игроря? 3)какие изменения внесла в управление древнерусским государством княгиня Ольга? каково их значение? 4)Чем отличалось правление с...

История
1)что было общего в деятельности первых русских князей? 2)каковы обстоятельства с??ерти игроря? 3)какие изменения внесла в управление древнерусским государством княгиня Ольга? каково их значение? 4)Чем отличалось правление святослава от деятельности других князей? ответы пишите пожалуйста покороче
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